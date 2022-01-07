Токаев дал приказ военным стрелять на поражение

По его словам, на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов, среди них есть иностранцы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал военным приказ без предупреждения стрелять на поражение по бандитам. Вести с бандитами переговоры власти не будут. Контртеррористическая операция в стране продолжается.

Власти проспали нападение иностранных террористов

По его словам, на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов, власти города и других регионов "проспали" подготовку нападения.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами. Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", - сказал Токаев.

"Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков, - продолжил он. - Их акции показали наличие четкого плана на военные, административные и социальные объекты во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии".

При этом он подчеркнул, что власти не будут вести переговоры с преступниками.

"Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен", - предупредил он.

Подстрекательство со стороны правозащитников и активистов

Подстрекательскую роль в беспорядках в Казахстане играют так называемые "свободные" средства массовой информации и зарубежные деятели, заявил также президент. Он напомнил, что закон 2020 года ввел не разрешительный, а уведомительный характер проведения митингов и собраний.

"Но отдельные так называемые "правозащитники" и "активисты" ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят, - заявил Токаев. - Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям".

"Из-за этих "активистов" "зауживается" Интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности. Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые "свободные" средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа", - сказал Токаев и отметил, что решил восстановить работу интернета в стране.

Он заявил, что "все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане". "И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма", - заявил президент.

"В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан", - сказал он, но предупредил, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов.

Предстоящий разбор полетов

"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии, в том числе в социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в мажилисе", - добавил президент.

"Предстоит "разбор полетов" в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией. Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке", - заявил Токаев.

Благодарность Путину и другим лидерам стран ОДКБ

Токаев напомнил, что попросил страны-участницы ОДКБ ввести в Казахстан миротворцев для помощи в наведении порядка.

"Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - сказал президент.

Он также выразил благодарность председателю КНР, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки.

В Казахстане будут находиться около 2500 миротворцев ОДКБ, их пребывание будет временным, заявил замглавы МИД Казахстана Шухрат Нурышев. Срок действия миссии будет зависеть от обстановки в стране. "Речь может идти о нескольких днях или неделях", - добавил замминистра.