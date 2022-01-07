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В Байконуре ввели комендантский час до 19 января

В городе также ограничили продажу алкоголя

В Байконуре ввели комендантский час до 19 января
Запуск на Байконуре
Фото: пресс-служба "Роскосмоса"/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Мэрия Байконура ввела до 19 января комендантский час, город будут патрулировать народные дружины, сообщил глава городской администрации Константин Бусыгин.

Комендантский час вводится с 23 часов до 6 утра, в это время будет нельзя передвигаться по городу, кроме как на работу и с работы или в аптеку, а на въездах в эти часы будут закрыты контрольно-пропускные пункты, объяснил он. Городские предприятия должны будут закрываться в 22 часа.

На предприятиях будут созданы народные дружины. По заявкам полиции эти дружинники будут помогать полицейским патрулировать.

С 7 января в Байконуре запрещена продажа алкоголя, добавил Бусыгин. Продавать спиртное смогут только кафе и рестораны.

До сих пор в мэрии Байконура и "Роскосмосе" сообщали, что обстановка в городе и на космодроме остается спокойной. Охрана объектов космодрома усилена.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Байконур Казахстан Роскосмос Константин Бусыгин

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