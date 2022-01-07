МВД Казахстана сообщило о 3811 задержанных

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Казахстане по всей стране задержаны 3811 участников беспорядков, еще 26 подозреваемых убиты и столько же ранены, сообщила пресс-служба МВД республики.

Ранее в пятницу гостелеканал "Хабар 24" сообщал о задержании 3706 подозреваемых. По его данным, были убиты 26 участников беспорядков, ранены 18.

Число погибших силовиков в Казахстане ранее увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу заявил, что в беспорядках участвуют бандиты и террористы, в том числе иностранные, которых провоцируют "деятели из-за рубежа". По его словам, контртеррористическая операция в стране продолжается, те, кто не захочет сдаться, будут убиты.