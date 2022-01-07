В ОДКБ допустили расширение миссии миротворцев в Казахстане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пока численность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане составит до 2500 военнослужащих, но при необходимости группировка может быть увеличена, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Замглавы МИД Казахстана Шухрат Нурышев в этот же день сказал, что пребывание миротворцев в стране будут временным. Срок, по его словам, будет зависеть от ситуации в Казахстане.

"Как заявил генеральный секретарь ОДКБ, речь может идти о нескольких днях или неделях. По его информации, общее количество составляет 2500 человек", - сказал замминистра.

В администрации президента Казахстана ранее заверили, что миротворцы не будут принимать участие в боевых действиях и стрелять по людям.

Командовать миссией будет командующий ВДВ ВС России Андрей Сердюков. Россия направила в Казахстан десантников с боевым опытом.

Минобороны Белоруссии направило в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Армения направит 100 миротворцев, Киргизия - 150, Таджикистан - от 100 до 200.