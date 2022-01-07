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В Казахстане задержаны 3706 участников беспорядков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Казахстане задержаны 3706 участников беспорядков, сообщил гостелеканал "Хабар 24".

В стране 2 января начались акции протеста против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Акции начались в Жанаозене и распространились по всей стране, у протестующих появились политические требования. 5 января протесты перешли в беспорядки и стали сопровождаться нападениями ни журналистов, силовиков и мародерством. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и начал вводить ЧП. В тот же день он запросил помощи у ОДКБ, в страну направляются миротворцы.

Утром 7 января сообщалось о 3000 задержанных. Токаев заявил, что беспорядки устроили бандиты и террористы, в том числе иностранные, переговоров с ними не будет, а военные получили приказ стрелять на поражениие.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Жанаозен Касым-Жомарт Токаев

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