На Гаити похитили двух врачей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Два врача, лечащих жертв землетрясения в столице Гаити Порт-о-Пренсе, были похищены местными бандами, что вынудило одно из учреждений объявить двухдневное закрытие в знак протеста, сообщает ABC News.

Похищения поставили под угрозу усилия по ликвидации последствий землетрясения в Порт-о-Пренсе. Работник больницы Бернарда Мевса сообщил, что 45 из 48 жертв стихийного бедствия, проходивших лечение в этом учреждении, нуждались в операции.

Похитители связались с семьями обоих врачей, но никакой информации о требовании выкупа не последовало.

В результате землетрясения 14 августа магнитудой 7,2 у побережья Гаити погибло почти 2200 человек и более 12 тысяч получили ранения. CNN со ссылкой на ЮНИСЕФ сообщало, что землетрясение в Гаити затронуло около 1,2 миллиона человек, почти половина из которых - дети. Там добавили, что шторм Грейс "еще больше затрудняет доступ к воде, жилью и другим базовым услугам".