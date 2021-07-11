Вдова президента Гаити сделала первое заявление после госпитализации

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, сделала первое публичное заявление после госпитализации. Женщина находилась рядом с мужем и была ранена во время нападения. Об этом сообщает Associated Press. Вдова президента Гаити сейчас проходит лечение в Майами.

Моиз выложила обращение в твиттер, в котором осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят "убить его мечту, его видение, его идеологию".

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

Она указала, что нужно быть отъявленным преступником для того, чтобы безнаказанно убить такого президента как Моиз, не дав ему возможности высказаться. По словам вдовы, Моиз погиб из-за проектов дорог, снабжения водой и электричеством, а также организации референдума и выборов.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

Сенат Гаити 10 июля принял решение назначить временным президентом страны своего спикера Жозефа Ламбера.