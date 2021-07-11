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Вдова президента Гаити сделала первое заявление после госпитализации

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, сделала первое публичное заявление после госпитализации. Женщина находилась рядом с мужем и была ранена во время нападения. Об этом сообщает Associated Press. Вдова президента Гаити сейчас проходит лечение в Майами.

Моиз выложила обращение в твиттер, в котором осудила врагов своего супруга, обвинив их в том, что они хотят "убить его мечту, его видение, его идеологию".

Она указала, что нужно быть отъявленным преступником для того, чтобы безнаказанно убить такого президента как Моиз, не дав ему возможности высказаться. По словам вдовы, Моиз погиб из-за проектов дорог, снабжения водой и электричеством, а также организации референдума и выборов.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

Сенат Гаити 10 июля принял решение назначить временным президентом страны своего спикера Жозефа Ламбера.

Жовенель Моиз Гаити

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