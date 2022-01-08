Захарова назвала целенаправленными атаки протестующих в Казахстане на журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападения участников уличных беспорядков в Казахстане на сотрудников медиа и погромы в редакциях.

"В большой мозаике происходящих в Казахстане событий есть одна особенно примечательная для меня деталь. Это зашкаливающая степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ. Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок", - написала она в субботу в своем телеграм-канале.

По ее словам, показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер.

"Вот лишь несколько примеров. 5 января в Алма-Ате группа неизвестных лиц совершила нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир", которая, напомню, имеет статус межгосударственной и отмечает в этом году тридцатилетие", - пишет она.

По ее словам, преступников было около 500 человек, они были вооружены топорами, "с собой взяли автоген". "Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были", - отметила Захарова.

"Сначала срезали решётки на окнах. Громили всё на своем пути: выворачивали батареи (чтобы в холодных помещениях работать невозможно было), разрушили, буквально разрубили на куски рабочие места, уничтожили спутниковую аппаратную, всё телевизионное оборудование. Любопытная деталь - преступники имели при себе транковые рации, очевидно, понимая, что связь могут отключить", - написала представитель МИД РФ.

Также, по ее словам, есть и другие подробности.

"Погромщики повредили систему отопления - водой затопило все помещения, в том числе аппаратные. Пострадала студия, монтажные станции. Позже редакцию подожгли - выгорело всё. От представительства международной телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате не осталось ничего", - пишет Захарова.

"Попутно были фактически уничтожены офисы телеканалов "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, информагентства "Спутник Казахстан". В момент нападения на редакцию в офисе находились сотрудники телеканала "Мир": журналисты, продюсеры, операторы, инженеры. На какое-то время они были заблокированы в здании. С трудом, но их всё же удалось эвакуировать. Все живы и здоровы", - добавила она.

При этом, по ее данным, корреспонденту "Спутника" повезло чуть меньше. Так, по словам Захаровой, протестующие удерживали его в течение часа, пока ему не удалось вырваться и сбежать. От рук погромщиков также пострадал сотрудник телеканала "Казахстан", добавила представитель российского МИД.

Вечером 6 января в центре Алма-Аты под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы", которая направлялась в городскую администрацию для съемки видеообращения акима (главы) города. В результате погиб водитель, ранения получил оператор.

"И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм", - отмечает Захарова.

"Подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями. Они не только всё больше расшатывают авторитет ОБСЕ и ее исполнительных структур, но и вполне могут восприниматься погромщиками и мародерами как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями. Раз не критикуют, значит, можно", - заключила она.

5 января пресс-служба МТРК сообщила о разгроме своего офиса в Алма-Ате. Отмечалось, что благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно были эвакуированы и находятся в безопасности. Накануне сообщалось, что МТРК "Мир" восстановило вещание своих телеканалов в Алма-Ате.