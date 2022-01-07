Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Первый президент Казахстана не появлялся на публике с начала масштабных протестов в стране

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев (архивное фото) Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в госагентстве БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко - с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - говорится в сообщении.

По данным БелТА, в ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.

Несколькими часами ранее Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с начала масштабных протестов в стране. Также появлялись сообщения о том, что Назарбаев покинул Казахстан.