Песков не знает, поддерживает ли Путин связь с Назарбаевым

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, ему неизвестно, поддерживает ли Владимир Путин связь с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Я по-прежнему не обладаю этой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Путину, где сейчас находится Назарбаев, и поддерживают ли они связь.

"Ничего не могу вам сказать", - добавил он.

8 января, после начала протестов в стране, пресс-секретарь Назарбаева сообщал, что первый президент Казахстана находится в Нур-Султане и поддерживает связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.