Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аэропорт в казахстанском Актау возобновит полеты 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Аэропорт в городе Актау на юго-западе Казахстана возобновит полеты в субботу, 8 января, сообщила комендатура Мангистауской области.

"С восьмого января в Актау планируется возобновление воздушных полетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00 по местному времени (7:00 по московскому времени).

Аэропорты Актау, Алма-Аты и Актобе были закрыты из-за массовых протестов и беспорядков, охвативших Казахстан в первые дни года.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Казахстан Актау

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Токаев насчитал не менее шести "волн нападений террористов" на Алма-Ату

Токаев насчитал не менее шести "волн нападений террористов" на Алма-Ату
Массовые протесты в Казахстане

Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

НАТО сочло реальным риск военного конфликта РФ и Украины

Что произошло за день: пятница, 7 декабря

Массовые протесты в Казахстане

На улицах Байконура появилась российская бронетехника

Столтенберг сообщил о наращивании группировки ВС РФ у границ Украины

Столтенберг сообщил о наращивании группировки ВС РФ у границ Украины
Массовые протесты в Казахстане

Бывший советник Назарбаева назвал целью "заговорщиков" отстранение Токаева

Массовые протесты в Казахстане

Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев

Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских миротворцев
Массовые протесты в Казахстане

В Генпрокуратуре Казахстана отказались подтвердить задержание племянника Назарбаева

В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона

В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });