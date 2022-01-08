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25 международных рейсов отменены в Казахстане в субботу

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в субботу отменили 25 рейсов иностранных авиакомпаний, сообщила пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным министерства, 8 января из/в аэропорта Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из города Дубаи, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из городов Москва, Франкфурт.

Из/в города Алма-Аты, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Нур-Султан Алма-Ата

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