25 международных рейсов отменены в Казахстане в субботу
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в субботу отменили 25 рейсов иностранных авиакомпаний, сообщила пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития республики.
По данным министерства, 8 января из/в аэропорта Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из города Дубаи, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из городов Москва, Франкфурт.
Из/в города Алма-Аты, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.