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Посол РФ в США заявил, что события в Казахстане были спровоцированы извне

Поэтому, по словам Антонова, Казахстан имеет право на помощь ОДКБ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Москва считает, что нынешние события в Казахстане были спровоцированы из-за рубежа, заявил изданию Newsweek посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Россия рассматривает спровоцированные внешними силами с применением насилия события в дружественной стране как нарушение ее безопасности и целостности", - сказал дипломат.

Он добавил, что Россия "будет содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане". Посол выразил надежду, что в Вашингтоне "никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 Устава ОДКБ" для обеспечения правопорядка. Ранее в США уже высказывались сомнения в том, что обращение Казахстана в ОДКБ было обоснованным.

Антонов также выразил обеспокоенность по поводу распространения радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. Причем, по его мнению, причиной дестабилизации и распространения радикализма на Ближнем Востоке стало вмешательство Запада.

"Это происходит от дестабилизации на Ближнем Востоке и Афганистане, вызванной, в свою очередь, военными вмешательствами Запада под предлогом защиты прав человека и демократии", - заявил Антонов.

Ранее Антонов в интервью Newsweek заявил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу обеспечения безопасности Европы, а сам Североатлантический альянс он назвал "рудиментом холодной войны".

США Россия Казахстан ОДКБ Анатолий Антонов

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