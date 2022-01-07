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Блинкен не понял, зачем Казахстану потребовалась помощь сил ОДКБ

По словам госсекретаря США, когда Россия "приходит к вам домой", после бывает сложно добиться ее ухода

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - США стремятся прояснить, зачем власти Казахстана обратились за помощью к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране, заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен.

"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", - сказал он журналистам, добавив, что Вашингтон пытается получить дополнительную информацию об этом.

Блинкен повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ, и призвал их не нарушать права человека.

"То, что происходит там (в Казахстане - ИФ), сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода", - добавил госсекретарь США.

Вечером в среду президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы" в стране. Уже в ночь на четверг Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Из России в Казахстан направлены элитные подразделения - 45-ой отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Численность российской группировки и срок ее пребывания в Казахстане не называется.

По официальным данным, общая численность миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности - около 3 600 человек. Большинство из них - российские военные.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
США Казахстан ОДКБ

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