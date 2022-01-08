МВД Казахстана заявило о задержании иностранцев за беспорядки

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Казахстане среди задержанных за беспорядки есть иностранцы, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МВД республики.

В ведомстве уточнили, что всего в органы полиции были доставлены 4 266 человек, среди которых есть иностранные граждане.

"В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - добавили в МВД.

Кроме того, согласно заявлению казахстанского МВД, полицейские Алма-Аты в одном из микрорайонов Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество.

2 января в Жанаозене начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Протесты быстро охватили всю страну и приобрели политический характер, но затем переросли в беспорядки, стычки с силовиками и мародерство. 5 января президент отправил в отставку правительство и отдельных силовиков, возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева. Повышение цен на газ было временно отменено. В стране был введен режим ЧП, отключен интернет и мобильная связь, приостановлена работа всех банков.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, заявив, что беспорядки устроили "террористические банды", которые "являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии". Уже в ночь четверг Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Россия также рассматривает события в Казахстане "как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".