МЧС Казахстана сообщило об угоне семи пожарных машин в ходе беспорядков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Участники беспорядков в Казахстане угоняли пожарные машины и использовали их как таран, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.

"Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в результате протестов десять сотрудников МЧС получили различные травмы, один из них получил огнестрельное ранение. В Алма-Аты получили травмы и ранения восемь сотрудников, в Актюбинской области - двое.

В целом в Казахстане зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомашины, повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе пять пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.

2 января в Жанаозене начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Протесты быстро охватили всю страну и приобрели политический характер, но затем переросли в беспорядки, стычки с силовиками и мародерство. 5 января президент отправил в отставку правительство и отдельных силовиков, возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева. Повышение цен на газ было временно отменено. В стране был введен режим ЧП, отключен интернет и мобильная связь, приостановлена работа всех банков.

По данным казахстанских властей, в Алма-Ате продолжается контртеррористическая операция и зачистка города от террористов.

В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).