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Москва рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства

Москва рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Москва продолжит консультации с Нур-Султаном и странами ОДКБ для выработки, в случае необходимости, дальнейших шагов по содействию проведению контртеррористической операции в Казахстане, сообщается на сайте МИД РФ.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в заявлении МИД России в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В заявлении отмечается, что Россия продолжит консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ "для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей".

"Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике", - подчеркнули в МИД РФ.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

В стране введен режим чрезвычайного положения. В ночь на 6 января на заседании Совета безопасности Токаев назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства". Он обратился за помощью в ОДКБ.

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