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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Токаев насчитал не менее шести "волн нападений террористов" на Алма-Ату

Число нападавших президент Казахстана оценил в 20 тысяч человек

Токаев насчитал не менее шести "волн нападений террористов" на Алма-Ату
Касым-Жомарт Токаев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Террористы совершили не менее шести волн нападений на Алма-Ату, некоторые из них говорили на иностранных языках, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев в пятницу опубликовал на своей странице в твиттере несколько сообщений на английском языке, в которых коротко рассказал о последних событиях в Казахстане.

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы, ими руководят из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке", - написал Токаев.

Он отметил, что "на Алматы было не менее шести волн нападений террористов" общей численностью 20 тысяч человек.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", - добавил Токаев.

По его словам, "в настоящее время контртеррористическая операция продолжается".

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