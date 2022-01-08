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Очевидцы сообщили о продолжении стрельбы в Алма-Ате

Очевидцы сообщили о продолжении стрельбы в Алма-Ате
Последствия беспорядков в Алма-Ате
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате утром 8 января продолжается стрельба, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидцы.

"Одиночная стрельба слышна", - сообщил агентству собеседник.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны порядка 4 тыс. участников протестов и беспорядков, порядка 100 из них в Алма-Ате.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение. 6 и 7 января массовые протесты и беспорядки в ряде регионов Казахстана продолжились, в Алма-Ате и некоторых других городах орудуют банды мародеров, радикалы жгут машины, разбивают окна в жилых домах.

В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата

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