Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана 11 января
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны 11 января, сообщает политолог, внештатный советник бывшего главы кабмина Ербол Едилов.
"11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра", - заявил Едилов.
5 января 2022 года на фоне массовых протестов президент Казахстана принял отставку правительства, назначив исполняющим обязанности премьера Алихана Смаилова. Смаилов ранее был первым вице-премьером.
Накануне Токаев сообщил, что 11 января выступит в мажилисе - нижней палате парламента Казахстана.