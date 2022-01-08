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Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана 11 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны 11 января, сообщает политолог, внештатный советник бывшего главы кабмина Ербол Едилов.

"11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра", - заявил Едилов.

5 января 2022 года на фоне массовых протестов президент Казахстана принял отставку правительства, назначив исполняющим обязанности премьера Алихана Смаилова. Смаилов ранее был первым вице-премьером.

Накануне Токаев сообщил, что 11 января выступит в мажилисе - нижней палате парламента Казахстана.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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