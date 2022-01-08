В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка

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Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали почти 700 человек в Костанайской области Казахстана, все они нарушали общественный порядок, сообщает в субботу гостелеканал "Хабар24".

Ведущий телеканала в эфире отметил, что "участь трети сейчас решается в административных судах и им всем грозит арест сроком от 5 до 15 суток".

Кроме того, местная полиция расследует факт нападения на госучреждения.

Телеканал сообщил, что на данный момент обстановка в области спокойная.