Посол Казахстана в РФ отметил отсутствие явного вмешательства во внутренние дела страны

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Власти Казахстана не видят прямых указаний на иностранное вмешательство во внутренние дела республики, заявил в субботу посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.

"На дипломатическом уровне я не могу сказать, что идет явное вмешательство. Как такового его нет. Если это есть, то на уровне идеологическом или может там кто-то пытается всевозможные центры... Официально, на государственном уровне ничего такого не происходит. Есть понимание процесса, что в Казахстане творится, наши посольства на связи со своими партнерами в этих государствах", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Так он ответил на вопрос ведущего, наблюдают ли власти Казахстана вмешательство в свои внутренние дела со стороны Польши, Франции, Украины.

Кошербаев отметил, что регулировать ситуацию в блогосфере "сложно, у каждого есть свое мнение".

"Есть конечно же, наш президент отметил, определенное вмешательство. Во всяком случае я в паре-тройке ресурсов прямо видел конкретно расписывалось, как надо захватывать. Прямо памятки были сделаны. Но естественно, что это неофициальные ресурсы. Я эти ресурсы видел летом в прошлом году, когда в Белоруссии были (митинги), но я никогда не думал, что вопрос коснется и нашей страны", - добавил он.

Кошербаев также указал, что вложенные в Казахстан иностранные инвестиции, как США и России, так и других стран, надежно защищены.

По его словам, ситуация в Казахстане стабилизируется, восстанавливается железнодорожное и авиационное сообщение, однако остаются отдельные очаги террористической деятельности.

Посол сообщил, что из-за частичной приостановки авиасообщения вернуться в Казахстан из России не могут как минимум 170 человек, однако их может быть гораздо больше.

"С завтрашнего дня ситуация будет рассасываться, поскольку алмаатинский аэропорт, скорее всего, заработает после 10 числа, а в Астане аэропорт уже вернулся к мирной жизни", - добавил Кошербаев.

На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ направила в страну миротворческий контингент, в основу которого элитные части ВДВ России. Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тысяч человек. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.