В ОДКБ указали, что миротворцы были отправлены в Казахстан в рамках международных норм

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действуют в соответствии с международными нормами, отправив миротворческий контингент в Казахстан, сообщил представитель ОДКБ.

"Эти действия не просто четко и быстро, а абсолютно на правовой основе совершены были", - сказал консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Игорь Панарин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в субботу.

По словам Панарина, были введены в действие статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности.

"Когда было обращение президента Казахстана об угрозе внешнего вмешательства, эти две статьи и использовались", - сообщил представитель ОДКБ.

Он отметил, что миротворцы в основном выполняют задачи в районе столицы Казахстана - Нур-Султана, а также в Алма-Ате.

"Прежде всего, их главная функция - охрана важных государственных объектов", - уточнил Панарин.

На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ направила в страну миротворческий контингент, в основу которого элитные части ВДВ России.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тысяч человек, при необходимости ее увеличат, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По официальным данным Минобороны РФ, в Казахстан в состав контингента ОДКБ направлены подразделения 45-ой отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Численность российского контингента официально не называется.

Минобороны Армении сообщило об отправке в Казахстан миротворческого подразделения из 100 военнослужащих. В ведомстве сообщили, что подразделение ВС Армении будет осуществлять исключительно охрану стратегических объектов.

Минобороны Белоруссии сообщило, что направило в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Минобороны РФ в минувшую пятницу сообщило о переброске в Казахстан российским военно-транспортным самолетом подразделения миротворческого контингента Таджикистана.

Для переброски сил ОДКБ в Казахстан задействована военно-транспортная авиация ВКС России.