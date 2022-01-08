Задержанного в Казахстане внештатного корреспондента RT отпустили на свободу

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Телеканал RT сообщает, что ранее задержанный в Казахстане внештатный корреспондент телеканала отпущен на свободу.

"Внештатного корра RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы", - говорится в сообщении телеканала.

О задержании внештатного сотрудника телеканала стало в субботу днем. Он был задержан на площади Республики во время съемки военной техники. После этого с корреспондентом связи не было.

Утром в субботу в МВД Казахстана сообщили, что число задержанных в ходе беспорядков превысило 4,4 тысячи человек. Среди задержанных есть иностранцы.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.