Власти Казахстана сообщили о гибели двух и ранении более полутора сотен военных

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. "Прежде всего, была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Усилена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремистами предпринимались попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье власти Алма-Аты сообщили, что были "зачищены" резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон "Думан", район вокруг торгового центра "Карсити", Ауэзовский и Наурызбайский районы. "Задержаны порядка 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений. Изъяты оружие и боеприпасы. Спецоперация в городе продолжается", - сообщили городские власти.

Позднее оперативный штаб Казахстана распространил информацию о том, что правоохранительные органы задержали 27 террористов в Кызылорде. "Всего в регионе задержаны 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано девять фактов нарушения режима ЧП", - говорится в сообщении телеграм-канала штаба.

2 января в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение. 6-7 января беспорядки продолжились, в Алма-Ате и других городах орудовали мародеры. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).