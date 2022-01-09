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Чиновники США заявили о возможности новых санкций против РФ в случае нападения на Украину

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Перед российско-американскими переговорами по гарантиям безопасности, запланированными на 10 января в Женеве, американские официальные лица продолжают выдвигать новые сферы возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Associated Press (AP).

"В дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США", - пишет агентство в воскресенье со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Один из источников АР заявил: "В случае российского вторжения в Украину мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно примем серьезные меры, которые приведут к непосильным издержкам для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля".

В дополнение к санкциям в отношении энергоносителей и потребительских товаров США и их союзники рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, в которых используется американское оборудование, сообщает агентство.

Кроме того, по словам американских чиновников, Россия наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль, сообщает агентство.

Оно отмечает, что возможности РФ по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

"Такие санкции могут также быть нацелены на важнейшую российскую промышленность, включая ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по амбициям России в области высоких технологий, будь то в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений", - подчеркивает АР.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ходе телефонной беседы в декабре прошлого года президенты России Владимир Путин и США Джо Байден условились провести переговоры по гарантиям безопасности по трем трекам: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе и в Вене - по линии ОБСЕ.

Ушаков уточнил, что 9-10 января консультации пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Ранее телеканал CNN сообщал о том, что администрация Байдена все еще не решила, как можно будет "наказать" Россию в случае ее вторжения на Украину, поскольку опасается ответных мер со стороны Москвы.

По данным телеканала, в Казначействе и Госдепартаменте США считают, что санкции в отношении "Газпрома" или российского Центрального банка "могут нанести ущерб экономике всего остального мира", поскольку может быть повышена цена на газ или же созданы препятствия на пути европейской торговли с Россией.

Еще одной из причин сомнений в США является то, что такие негативные последствия "могут бумерангом вернуться в США в год выборов", сообщили источники CNN.

США Россия Украина

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