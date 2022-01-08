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CNN сообщил об опасениях США из-за возможного ответа РФ на санкции за вторжение на Украину

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена все еще не решила, как можно будет "наказать" Россию в случае ее вторжения на Украину, поскольку опасается ответных мер со стороны Москвы, сообщил телеканал CNN.

Он отмечает, что "некоторые чиновники администрации Байдена предупреждают о сопутствующем экономическом ущербе" для американской и мировой экономики.

По данным телеканала, в Казначействе и Госдепартаменте США считают, что санкции в отношении "Газпрома" или российского Центрального банка "могут нанести ущерб экономике всего остального мира", поскольку может быть повышена цена на газ или же созданы препятствия на пути европейской торговли с Россией.

Еще одной из причин сомнений в США является то, что такие негативные последствия "могут бумерангом вернуться в США в год выборов", сообщили источники CNN.

Телеканал отмечет, что американских и европейских чиновников беспокоит также то, что Россия в качестве одной из ответных мер может предпринять хакерские атаки против критической западной инфраструктуры. На недавних заседаниях Совета национальной безопасности обсуждалась потенциальная киберактивность России в случае дальнейшего обострения напряженности в отношениях с США из-за Украины, сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Другой высокопоставленный чиновник администрации заявил телеканалу, что "любые расходы, которые мы понесем, будут бледными по сравнению с тем воздействием, которое мы окажем на российскую экономику и финансовую систему".

В то же время высокопоставленный представитель администрации заявил CNN: "Независимо от того, что мы решим совместно с нашими союзниками и партнерами, является правильным курсом для наших коллективных интересов и безопасности, мы готовы нанести серьезный ущерб российской экономике, минимизируя при этом нежелательные побочные эффекты".

США Россия Украина

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