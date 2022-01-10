Госсекретарь Казахстана счел, что за беспорядками стоит заговор внутренних и внешних сил

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - За дестабилизацией ситуации в Казахстане стоит заговор внутренних и внешних сил, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как казахстанские, так и иностранные граждане", - сказал Карин в эфире госканала.

"Участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские, так и иностранные граждане. Были факты, о которых, я думаю, в скором времени сообщат наши спецслужбы. И это дает основания говорить о том, что это был сговор неких внутренних сил и внешних - деструктивных", - добавил он.

Также он заявил, что произошедшее в Казахстане не было цветной революцией.

"Кто-то сравнивает с цветными революциями, бархатными, но в отношении Казахстана они были бы малоэффективными, обстоятельства в нашей стране другие. Они не позволили бы реализовать классический вариант цветных революций. Я думаю, что на Казахстане была отработана совершенно другая модель и другой сценарий дестабилизации ситуации с использованием радикальных и террористических групп", - сказал Карин в эфире гостелеканала 24 kz.

Произошедшие в Казахстане события - это четко слаженные действия подрывных групп, считает госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

"Это были четко спланированные, слаженные действия подрывных групп, задача которых была дестабилизация ситуации", - сказал Карин в эфире гостелеканала 24 kz.

Он добавил, что "невозможно спонтанно разработать и раздавать команды по всему Казахстану".

Казахстан прошел острые и напряженные моменты произошедшего в стране кризиса, но бдительность следует сохранять, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Я не хотел бы допускать, чтобы мы как-то расслаблялись, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, службы переведены на готовность. Нашим гражданам надо сохранять бдительность. (...) Но я думаю, что самые острые и напряженные моменты мы прошли", - сказал Карин в эфире госканала.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В соответствии с решением совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января в Казахстан на ограниченный период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана.

Ранее МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках. В министерстве считают, что "ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия". Также в МИД Казахстана пообещали, что правоохранители проведут масштабное расследование причин беспорядков в стране, итоги которого будут представлены мировому сообществу.