В Нур-Султане возобновил работу интернет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Нур-Султане возобновили работу интернета, передал корреспондент агентства.

Интернет в столице Казахстана возобновляется с ограничением по времени. 9 января интернет работал с 8:00 утра до 12:00 по местному времени, 8 января с 9:00 до 16:00. Соединение нестабильное, отмечается отсутствие доступа к некоторым ресурсам и сайтам.

В других регионах страны интернет по-прежнему отсутствует.

Ранее и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что доступ к интернету в республике ограничен в связи с тем, что "террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий".

В Казахстане продолжаются контртеррористические мероприятия. С 5 по 19 января в стране действует режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков.