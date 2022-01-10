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Народный банк Казахстана возобновил работу в стране за исключением четырех регионов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В понедельник Halyk Bank (Народный банк) запускает полноценную работу отделений по Казахстану за исключением Алма-Аты, Алматинской области, Талдыкоргана и Жанаозена, сообщила пресс-служба банка.

"Halyk Bank запускает полноценную работу 297 своих отделений по всему Казахстану, как в крупных городах, так и отдаленных районах страны. Исключение составляют Алматы, Алматинская область, Талдыкорган, Жанаозен", - говорится в сообщении банка.

График работы установлен с 9:00 утра до 17:00 либо 18:00 в зависимости от региона расположения.

Актуальную информацию по адресам отделений можно получить в круглосуточном контакт-центре банка по номеру 7111.

Напомним, в Казахстане с 5 по 19 января действует режим чрезвычайного положения и-за массовых беспорядков.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Halyk Bank Казахстан

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