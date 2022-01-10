Российские десантники используют БТРы и дроны для охраны аэропорта Алма-Аты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские десантники из состава миротворчексого контингента ОДКБ обеспечивают безопасность международного аэропорта Алма-Аты сразу с момента переброски в Казахстан, сообщили в Минобороны России.

Россияне там круглосуточно дежурят на постах и наблюдательных вышках, патрулируют территорию и периметр аэропорта на бронетранспортерах, а также контролируют район аэропорта беспилотниками. Беспилотники в целом используются в районах выполнения задач миротворческого контингента.

"Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По официальным данным Минобороны, в Казахстан в состав контингента ОДКБ направлены элитные подразделения - 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Руководит всеми миротворцами командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Численность российского контингента официально не называется. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном саммите ОДКБ 10 января сказал, что в стране присутствует более 2000 миротворцев из стран ОДКБ 250 единиц боевой техники. Сообщалось, что численность контингента не должна превысить 2500 человек.