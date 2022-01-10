Бишкек сообщил о задержании около 40 граждан Киргизии в казахстанском Шымкенте

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В казахстанском городе Шымкент в ходе беспорядков задержано 38 граждан Киргизии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена страны.

По словам собеседника агентства, правозащитники выясняют причины задержания.

"В институт обратились только родственники одного задержанного киргизстанца Баялы Торогельдиева, который работал на рынке в Шымкенте. Он не принимал участия в беспорядках, правоохранительные органы Казахстана ворвались к нему в дом и задержали. Во время допроса он подвергся избиениям и сейчас находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи", - отметил представитель института омбудсмена.

Институт омбудсмена обратился к уполномоченному по правам человека в Казахстане Эльвире Азимовой с просьбой оказать содействие в защите прав граждан Киргизии, а также в предоставлении им необходимой юридической и медицинской помощи.

Ранее киргизский МИД сообщал о задержании пяти граждан страны во время беспорядков в Казахстане.