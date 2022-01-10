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Власти Казахстана сообщили, что агрессия бандитов охватила 11 регионов страны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Агрессия бандитов в Казахстане охватила одновременно 11 регионов страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью. Двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы. Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов", - заявил Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Основной удар, по его словам, был направлен против Алма-Аты. "Падение этого города открыло бы путь к охвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана", - сказал Токаев.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В пресс-службе организации позднее сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев Казахстан

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