Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане приближается к 8 тыс. человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 8 тыс. человек, сообщает ситуационный центр МВД.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В частности, по данным МВД, правоохранительные органы совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек.

"Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - отмечается в сводке.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В пресс-службе организации позднее сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев.