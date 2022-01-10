Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане приближается к 8 тыс. человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 8 тыс. человек, сообщает ситуационный центр МВД.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В частности, по данным МВД, правоохранительные органы совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек.

В миреВласти Казахстана заявили, что с террористами в стране борются только местные силовикиЧитать подробнее

"Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - отмечается в сводке.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В пресс-службе организации позднее сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев.

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Киргизия потребовала возбудить дело по факту пыток киргизского гражданина в Казахстане

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Задержанный в Алма-Ате иностранец был связан с террористическими группировками за рубежом

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет
Пандемия коронавируса

В ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках
Массовые протесты в Казахстане

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });