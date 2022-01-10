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Токаев заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане

Токаев заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане
Последствия протестов в Алма-Ате
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международные террористы принимали участие в беспорядках в стране с целью захвата власти.

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"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана", - сказал Токаев в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник.

Он добавил, что "бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников". Кроме того, они забирали тела боевиков с поля боя.

"Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти", - подчеркнул Токаев.

Действия боевиков в Казахстане были тщательно спланированы и координировались из одного центра, отметил он. "Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных", - сказал Токаев.

Боевики отказались от нападения на президентскую резиденцию после прибытия в страну сил ОДКБ, добавил глава Казахстана. "Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов", - отметил он.

Протесты в Казахстане

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Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
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