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МИД РФ предупредил о последствиях санкций против властей Мьянмы

Такое давление подталкивает страну к гражданской войне, полагают в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Попытки ряда стран оказать санкционное давление на действующие власти Мьянмы крайне опасны и подталкивают страну к гражданской войне, заявили "Интерфаксу" в МИД России.

"В контексте текущей ситуации в Мьянме курс на угрозы и давление, в том числе с использованием санкционного инструментария против действующих мьянманских властей, бесперспективен и крайне опасен", - сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

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На Смоленской площади отметили, что "по сути, такая линия способствует стравливанию сторон и, в конечном итоге, подталкивает мьянманцев к полномасштабному гражданскому конфликту".

В МИД РФ напомнили, что Россия "последовательно выступает против практики односторонних санкций, вводимых отдельными государствами в обход Совета Безопасности ООН".

"Считаем, что такого рода произвольно принимаемые принудительные меры являются контрпродуктивными и оказывают дестабилизирующий эффект на систему международных отношений", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также сообщили, что Россия анализирует события в Мьянме, планирует обеспечить преемственность в сотрудничестве с действующими властями этой страны, в том числе в военной сфере.

В ведомстве отметили, что при этом в Москве "внимательно отслеживают и анализируют текущие события в РСМ (Республика Союз Мьянма - ИФ) и в дальнейшем намерены учитывать их при определении оптимальных подходов" к взаимодействию с властями этой страны.

Кроме того, как заявили в МИД РФ, российская сторона видит "задачу мирового сообщества в том, чтобы содействовать Мьянме в выходе из нынешнего кризиса".

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"В данном контексте непременными условиями являются последовательная приверженность принципам невмешательства во внутренние дела суверенного государства, отказ от санкционного давления, нейтральность и неангажированный подход", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ситуация в Мьянме

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По данным мониторинговой группы Assistance Association for Political Prisoners, после захвата военными власти в Мьянме задержали более 2,6 тыс. человек и 250 убили.

МИД РФ Мьянма

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