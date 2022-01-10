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Бишкек подтвердил гибель гражданина Киргизии в Казахстане 7 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате 7 января погиб гражданин Киргизии 1989 года рождения, эту информацию подтвердил и распространил киргизский МИД. Там добавили, что в Казахстане ведется расследование его гибели.

Генконкульство Киргизии в Алма-Ате вышло на связь с родственниками погибшего.

"Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Киргизской республики в ходе столкновений", - сказали в пресс-службе МИД.

10 января внешнеполитическое ведомство уже сообщало о задержании 38 граждан Киргизии в Шымкенте в ходе беспорядков, а до того – о задержании пяти граждан Киргизии в Казахстане.

Также 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в беспорядках и нападениях участвовали в том числе иностранные террористы. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров отметил, что в СМИ появляется информация о причастности граждан Киргизии к беспорядкам, и выразил надежду, что каждый такой случай будет справедливо расследован.

В понедельник же стало известно об освобождении в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова, которого 9 января телеканал "Казахстан" показал избитым и задержанным. Рузахунов на камеру заявил, что он безработный и ему предложили 90 тысяч тенге за участие в протестах в Алма-Ате. После этого руководитель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что Рузахунов не является террористом.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Киргизия Казахстан Алма-Ата Шымкент МИД

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