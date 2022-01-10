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Лондон на Совете Россия-НАТО заявит о неприемлемости наращивания РФ сил близ Украины

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Великобритания и ее союзники в ходе предстоящего Совета Россия-НАТО 12 января намерена заявить Москве о том, что наращивание РФ военной мощи на границе с Украиной является неприемлемым действием, говорится в заявлении британского МИД.

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"Вместе с нашими союзниками на Совете Россия-НАТО в среду Великобритания заявит России, что наращивание военной мощи на границе с Украиной неприемлемо", - говорится в нем.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "любое военное вторжение на Украину было бы крупной стратегической ошибкой с серьезными последствиями". "Россия должна прекратить акты агрессии и пойти по пути дипломатии", - подчеркивается в нем.

Также Лондон отметил, что тесно сотрудничает с партнерами и союзниками с целью "дать понять России, что мы не принимаем ее кампанию, подрывающую демократию у соседей".

"Мы едины с нашими союзниками и партнерами в осуждении поведения России, и мы будем требовать от России выполнения обязательств, принятых в Хельсинки, Будапеште и Минске", - указано в нем.

Представители США и России провели переговоры в Женеве 10 января. Совет Россия-НАТО запланирован на 12 января.

Великобритания США Россия Украина НАТО

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