Белый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатии

Представитель Белого дома Джен Псаки Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вашингтон по итогам переговоров представителей США и России в Женеве выразил надежду на то, что Москва изберет путь дипломатии, заявила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы надеемся на то, что путь дипломатии станет той дорогой, которую они (Россия - ИФ) выберут", - сказала Псаки.

Она добавила, что в ходе переговоров США вновь напомнили России о том, какие последствия ее ожидают в случае вторжения на Украину.

В понедельник в закрытом режиме в постпредстве США в Женеве прошли восьмичасовые консультации по гарантиям безопасности в Европе между замруководителя МИД России Сергеем Рябковым и первым замгоссекретаря США Уенди Шерман.

Стороны разошлись во мнениях о сроках и приоритетах переговоров.

В Госдепе считают, что переговоры нельзя провести быстро, в МИД исключают многомесячную дискуссию.

Для Москвы приоритетом являются вопросы нерасширения НАТО на восток и гарантии невступления в альянс Украины. Шерман исключила обсуждение принципа открытости НАТО и обсуждения судьбы Украины без ее участия. По ее словам, вопрос о присутствии американских войск пока не обсуждался, стороны не были к этому готовы.

Несмотря на заверения российских дипломатов в отсутствии у РФ намерений нападать на Украину, США не увидели готовности Москвы к деэскалации возле украинских границ.

Представители США и НАТО согласились начать в январе переговоры с российской стороной на фоне усиления российского военного присутствия рядом с границами Украины. В декабре Москва потребовала от них незамедлительно начать переговоры и потребовала юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, в частности, о нерасширении НАТО.