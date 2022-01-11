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В Алма-Ате за сутки задержали более 1,2 тысячи человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате за минувшие сутки задержаны 1237 человек, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях, заявил во вторник информационный центр комендатуры города.

Там добавили, что у задержанных изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов.

Согласно сообщению комендатуры, "зачищены от бандитских группировок следующие участки: участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алматы".

Кроме того, на блокпостах, установленных вокруг города, задержаны 38 человек, "представляющих оперативный интерес".

"На пульт "102" поступило всего 608 сообщение, на колл-центр комендатуры поступило 253 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - добавили в комендатуре.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение. 6 и 7 января массовые протесты и беспорядки в ряде регионов Казахстана продолжились, в Алма-Ате и некоторых других городах орудовали банды мародеров, радикалы жгли машины, разбивали окна в жилых домах.

В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Последствия беспорядков в Казахстане

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Казахстан Алма-Ата

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