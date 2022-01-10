Киргизский музыкант Рузахунов объяснил, почему оговорил себя в Казахстане

По его словам, сокамерники посоветовали ему это сделать, чтобы его скорее депортировали

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Киргизский пианист Викрам Рузахунов, которого задерживали в Казахстане и который на камеру заявил, что получил деньги за участие в беспорядках, объяснил после освобождения, что оговорил себя, чтобы его скорее депортировали на родину. Он добавил, что после задержания его никто не пытал, он сделал признания добровольно.

Он объяснил это, общаясь с журналистами уже в Киргизии.

По его словам, он приехал в Алма-Ату 2 января, с 4 по 6 января во время беспорядков в городе находился в съемной квартире, а 7 января он решил вернуться в Бишкек. Ранее сообщалось, что его пригласили в Казахстан выступать на праздники. По дороге его задержали военные в селе Самсы.

Он объяснил, что следы побоев на лице остались с момента задержания.

"На посту военные задерживали всех, им ничего не докажешь, ситуация была сложная", - отметил музыкант.

В камере вместе с Рузахуновым были еще четыре гражданина Киргизии. Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии заявляли, что знают о задержании в Казахстане пяти сограждан.

"Во время нахождения в заключении я услышал от сокамерников, что если сообщишь, что участвовал в митингах, то сразу экстрадируют на родину. Был такой легкий путь", - рассказал Рузахунов.

9 января в эфире телеканала "Казахстан" появилась запись с избитым Рузахуновым, который признался на камеру, будто бы ему предложили 90 тысяч тенге за участие в протестах, и он согласился, поскольку был без работы. В Киргизии в задержанном узнали известного джазового музыканта. МИД Киргизии направил Казахстану ноту с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в ближайшее время. Об освобождении Рузахунова и его возвращении в Киргизию было объявлено 10 января.

МВД Киргизии выложило видеозапись обращения музыканта к госструктурам, в котором он благодарил их за быструю помощь и его освобождение.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал соотечественников дождаться расследования по факту задержания киргизских граждан в Казахстане. "В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - отметил он 9 января.

10 января Минюст Киргизии направил запрос в Генпрокуратуру республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Рузахунова по факту публикации видеозаписи с самооговором избитого музыканта. Ведомство также попросило направить международный запрос в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года.