КНБ Казахстана сообщил о ликвидации очагов террористических угроз в стране

Задержание нарушителей комендантского часа в Алма-Ате Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Очаги террористических угроз нейтрализованы в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ).

"По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз", - говорится в сообщении КНБ.

По данным спецслужбы, освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кзыл-Орда, Талдыкорган и Тараз.

"Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов", - заверили в ведомстве.

"Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности", - проинформировали в КНБ.

В ведомстве призвали граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности, а также в добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения. 6 января Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.