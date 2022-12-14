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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Казахстане после январских беспорядков не могут найти больше 2000 единиц оружия

В Казахстане после январских беспорядков не могут найти больше 2000 единиц оружия
Последствия беспорядков в Алма-Ате
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане до сих пор не могут нейти больше 2 тысяч единиц оружия, похищенного во время январских беспорядков, сообщил на брифинге замначальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

"Во время январских событий разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда похищено 1 629 ружей. Также похищено 1 288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема найдена треть, или 958 единиц, а более двух тысяч, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы до сих пор на руках", - сказал он и допустил, что оружие остается в руках криминалитета.

По фактам хищения и хранения оружия зарегистрировано 519 досудебных расследований. За данные преступления подозреваемыми признаны 183, содержатся под стражей 11, осуждены 154 человека, в том числе к лишению свободы - 27.

В начале января 2022 года в Жанаозене начались мирные протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Акции распространились по всей стране, к экономическим требованиям добавились политические, протесты стали сопровождаться беспорядками, нападениями на магазины, оделения полиции и административные здания. Больше всего пострадала Алма-Ата. По данным Генпрокуратуры, в беспорядках погибли 238 человек.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Казахстан Генпрокуратура
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