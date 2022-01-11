Кремль назвал правом Казахстана определять сроки действия миссии ОДКБ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сроки действия миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане может определить только руководство этой страны, Москва в эти вопросы не вмешивается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января запросил помощи у ОДКБ в связи с беспорядками, а 11 января сказал, что миссия миротворцев в стране завершена, их вывод начнется через два дня.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Целиком и полностью. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал Песков журналистам, когда его спросили, не является ли решение Токаева поспешным.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу после заявления Токаева сказал, что миротворческий контингент ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом государстве.