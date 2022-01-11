Казахстанская фондовая биржа возобновит торги в валютной секции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Торги в валютной секции Казахстанской фондовой биржи (KASE), прерванные из-за беспорядков и отключения каналов связи в Казахстане, возобновятся с 12 января, сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

Там анонсировали возобновление торгов на валютной площадке KASE, обменных валютных операций банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, международных платежей и переводов. Это стало возможно в связи со стабилизацией ситуации в Алма-Ате и других регионах и с постепенным восстановлением каналов связи.

Ради поддержания банковской ликвидности, в дополнение к стандартным инструментам, Национальный банк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на KASE на срок до 3 месяцев.

"Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме", - заверила пресс-служба.

Регулятор намерен обеспечивать сбалансированность валютного рынка и при необходимости готов непосредственно участвовать в его работе через валютные интервенции до полной стабилизации ситуации.

KASE заявила, что 11 января биржа проводит торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка, за исключением торгов в валютной секции.

KASE 10 января после нескольких дней перерыва запустила торги на рынке операций репо и рынке государственных ценных бумаг в тенге.