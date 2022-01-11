В Алма-Ате возобновляет работу общественный транспорт и торговые центры

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в среду будут запущены все автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты, сообщили в управлении городской мобильности. Общественный транспорт и ТРЦ в городе не работали с 5 января из-за массовых беспорядков.

"В пригород автобусы будут курсировать с 9:00 до 18:00. Ближайшие населенные пункты области также начнут работать завтра, в то время как дальние села пока не будут из-за комендантского часа", - говорится в распространенном сообщении.

Во вторник в мегаполисе курсирует 41 маршрут, на линию вышли 505 автобусов.

Два железнодорожных вокзала Алматы работают в штатном режиме. Поезда ходят регулярно, в направлении столицы будут запущены дополнительные маршруты.

В Алма-Ате шесть ТРЦ возобновили работу с 11 января: Grand Park, Dostyk Plaza, Ритц Палас, Globus, Спутник и Almaty Mall. Торгово-развлекательные центры MEGA Alma-Ata и MEGA Park начнут работать с 12 января. Время работы ТРЦ - с 10:00 до 20:00. При этом не все бутики будут работать.

Подлежат реконструкции 14 ТРЦ, среди них "Москва", "Азиа парк", ЦУМ, "Алмалы", "Максима" и другие. Esentai Mall пока не планируют открывать, Mega Park могут открыть на этой неделе, указывается в сообщении.

Кроме того, во вторник в Алма-Ате возобновили работу Центры обслуживания населения (ЦОН), сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. В данный момент ЦОНы не работают только в Алма-Атинской области.

"Клиентам доступны все услуги за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг", - говорится в распространенном сообщении.

При этом деятельность спецЦОНов по всей стране временно приостановлена, поскольку сотрудники Комитета административной полиции МВД переориентированы на выполнение других задач.