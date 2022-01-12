Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков более $240 млн

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане в результате беспорядков, составила порядка 103,7 млрд тенге (более $240 млн по текущему курсу - ИФ), из которых на Алма-Ату приходится 102 млрд тенге, сообщила в среду Национальная палата предпринимателей.

В Нацпалате отметили, что предприниматели Актюбинской и Мангистауской областей начали сообщать о понесенных убытках от мародеров.

Отмечается, что в 11 регионах Казахстана установлено свыше 1,6 тысячи пострадавших субъектов бизнеса.

"Выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алма-Ате - 1506 субъектов, расположенных в 1771 объектах. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля - 1482, общепит - 44, финсектор - 61, логистика - 23 и СМИ - 5", - добавили в Нацпалате.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

В стране был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. Совет ОДКБ направил в Казахстан миротворческие силы.

Официальный курс на 12 января - 431,81 тенге/$1.