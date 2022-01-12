Миротворцы ОДКБ взяли под охрану в Казахстане несколько аэродромов, телецентров и складов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Миротворцы ОДКБ охраняют важные государственные и социально-значимые объекты Казахстана, в том числе аэродромы, телецентры и военные склады, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал "Дружба", три центра телекоммуникаций "Алматы-телеком"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ были приняты под охрану пять важных социально-значимых объекта.

Кроме того, для контроля обстановки в районах выполнения задач миротворцами ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки ведется круглосуточно в четырех районах воздушной разведки, результаты наблюдения в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алматы произошли столкновения демонстрантов с силовиками.

5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране был введен режим чрезвычайного положения. В тот же день президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. Власти сообщают, что за участие в беспорядках в Казахстане задержали около 9,9 тысяч человек, среди них есть иностранцы.