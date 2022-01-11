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В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Группа конгрессменов от Республиканской партии США заявила о намерении внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс", что позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера для этой страны, сообщает во вторник радиостанция "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы... Владимир Путин (президент РФ - ИФ) должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", - заявил инициатор законопроекта, представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

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Как отмечается в сообщении, законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ. Проект закона также предполагает немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток 2", чтобы его так и не ввели в эксплуатацию.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", - заявил конгрессмен Роджерс.

"Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия", - отметила Стефаник.

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Законопроект также определяет Украину как страну "НАТО-плюс", чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг. Документ отвергает предложение РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение $155 млн "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (объявлены в РФ СМИ-иноагентами) на 2022 год на борьбу с "российской дезинформацией и информационными операциями" в странах бывшего СССР.

США Украина НАТО

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