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США обещали письменно ответить РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская сторона по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

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"Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе", - сказал источник.

Он подчеркнул, что Москве нужен конкретный ответ на ее озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО. "Всякие увиливания нам не интересны", - сказал источник.

По его словам, "на переговорах российская делегация "разжевала" наше предложение". "Чтобы каких-то недопониманий не возникло", - отметил источник.

США Россия

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